Dopo aver sottratto alcuni cosmetici dagli espositori di un centro commerciale in via Dante, a Cagliari, si è diretta verso l’uscita, oltrepassando la barriera delle casse senza pagare. A quel punto l’addetto alla sicurezza preposto al servizio antitaccheggio, senza mai perderla di vista, l’ha raggiunta chiedendo la restituzione di quanto occultato nella borsa ma, la stessa, per tutta risposta ha iniziato a colpirlo sulle braccia e sul collo con l’intento di guadagnarsi la fuga.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri. Immediatamente l’addetto alla sicurezza ha chiamato il 113 che ha fatto intervenire una Squadra Volanti. Alla presenza dei poliziotti la donna è stata controllata e all’interno della borsa sono state trovate confezioni di cosmetici, per un valore complessivo di 120 €, successivamente restituite al responsabile del centro commerciale dopo aver formalizzato la denuncia di furto.

La stessa, una quarantenne di origine algerina, già nota per i suoi precedenti sempre in materia di reati contro il patrimonio, è stata arrestata per rapina impropria. Stamattina è prevista l’udienza di convalida per direttissima.

