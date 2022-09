Prenderà il via domani, venerdì 30 settembre 2022, la nuova edizione del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni che interesserà anche il Comune di Cagliari. A partire dal 2018, l’appuntamento è diventato annuale e non più decennale.

Grazie a questa rilevazione statistica – si legge in una nota del Comune – vengono ricavate informazioni utili per supportare la ripresa e costruire il futuro del Paese. Vengono, infatti, alla luce realtà sociali, economiche e demografiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale ma anche europeo. Diventa, così, fondamentale la piena collaborazione di tutti. Per questo motivo aderire è un obbligo di legge ma soprattutto un’opportunità.

Per quanto riguarda le modalità, il Censimento prevede due diverse rilevazioni campionarie denominate: “Areale” e “da Lista”.

Nella rilevazione Areale i cittadini verranno informati dell’avvio della rilevazione con una lettera non nominativa e una locandina affissa nell’androne del condominio o dell’abitazione e verranno contattati da un rilevatore che illustrerà le diverse modalità di compilazione del questionario. Questa fase si concluderà il 17 novembre 2022.

Nella rilevazione “da Lista” le famiglie campione riceveranno la lettera informativa nominativa, a firma del Presidente dell’Istat, e potranno:

a) compilare autonomamente il questionario online tramite il portale dell’Istat;

b) recarsi presso uno dei seguenti Centri Comunali di Raccolta per la compilazione del questionario:

Viale Colombo 26, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 17:30;

Viale Ampere 2, il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30;

Via Castiglione 1, il lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:30.

Dal 7 novembre al 22 dicembre 2022 le famiglie campione che pur avendo ricevuto la lettera informativa nominativa non avranno ancora risposto, riceveranno un promemoria dall’Istat e saranno contattate per telefono dal Comune o tramite la visita di un rilevatore.

I rilevatori incaricati dal Comune saranno muniti di un tesserino di riconoscimento.

Il Comune di Cagliari ha attivato un canale telefonico dedicato alle famiglie che risponderà al numero 0706778888. L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

