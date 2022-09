Nel suo appartamento nel quartiere cagliaritano di Sant’Avendrace c’era un continuo via vai di persone. Così i Falchi della Squadra Mobile, dopo numerosi servizi di osservazione svolti nella zona, hanno iniziato a tenerla d’occhio. Finché hanno deciso, ieri pomeriggio di perquisire l’abitazione della donna, una 48 enne pregiudicata.

In un mobile del soggiorno, all’interno di una borsa sono stati rinvenuti circa 800 grammi di hashish di ottima qualità e con un elevato principio attivo, suddivisi in otto panetti. La droga avrebbe fruttato circa 8000 euro.

La donna è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito e su disposizione del pubblico ministero di turno, è stata riaccompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

