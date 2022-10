Un agente della polizia locale è finito in pronto soccorso dopo esser stato investito da un ragazzo in scooter per futili motivi. È accaduto nella giornata di sabato 1 ottobre a Quartu Sant’Elena.

L’agente stava multando un’auto parcheggiata davanti ad un passo carrabile che ostruiva il passaggio anche di altre vetture. Si è formata così una piccola fila che ha finito per spazientire un giovane.

A quel punto è nato un battibecco tra le forze dell’ordine e il ragazzo che, in tutta risposta, è scappato improvvisamente passando col suo scooter sul piede di uno degli agenti.

