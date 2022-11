Sono accusati di aver estratto dal sistema informatico dell’Università di Sassari i dati relativi alla carriera universitaria del presidente della Regione Christian Solinas. Dati che erano stati probabilmente pubblicati da alcune testate giornalistiche sarde che, quando Solinas era candidato alla presidenza della Regione, avevano sollevato dubbi sulla linearità del percorso di studi del governatore che dopo una laurea conseguita all’estero, aveva ottenuto anche quella in Giurisprudenza a Sassari.

Si è aperto ieri al Tribunale di Sassari il processo contro i sette dipendenti dell’Università accusati di aver consultato la banca dati dell’Ateneo e scaricato una serie di documenti sulla carriera universitaria del governatore sardo.

Dopo una relazione dell’Ateneo sassarese che certificava come tutti i dipendenti avessero libero accesso alla banca dati, il Pubblico ministero di Cagliari Diana Lecca aveva chiesto il proscioglimento dei sette ma l’avvocato di Solinas aveva prodotto una sentenza della Cassazione che sancisce l’illegittimità di ingressi non specificamente autorizzati. Per questoa giugno il giudice del capoluogo sardo aveva rinviato a giudizio i sette dipendenti dell’Università di Sassari per aver consultato ed estrapolato abusivamente i dati. Solinas si è costituito parte civile.

