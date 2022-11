Ieri i carabinieri della Stazione di Carbonia, hanno eseguito a carico di un 34enne del luogo, disoccupato, gravato di pregiudizi di polizia un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari.

L’uomo, il 30 dicembre 2021 era stato arrestato nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e detenzione di un’arma clandestina e nella circostanza era stato portato alla casa circondariale di Uta.

Il 1° luglio 2022, in accoglimento dell’istanza dell’avvocato difensore, la custodia in carcere per il 34enne era stata sostituita con la misura degli arresti domiciliari, ma da quella data era stato denunciato per ben tre volte per evasione dagli arresti domiciliari e altre due volte arrestato in flagranza: una per evasione e l’altra per detenzione di sostanze stupefacenti.

Ieri l’aggravamento della misura di custodia che ne ha disposto nuovamente l’arresto e la traduzione presso la casa circondariale di Uta.

