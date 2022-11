Questa mattina, in una casa disabitata da tempo a Guasila, i carabinieri della Stazione locale hanno trovato armi e droga in uno dei bagni dell’abitazione.

Si tratta di una pistola semiautomatica di fabbricazione non recente, senza marca, calibro 7.65 e con matricola abrasa; 50 cartucce calibro 7.65 e 8 panetti di hashish contenuti in involucri in cellophane del peso complessivo di 770 grammi.

La scoperta è stata fatta in seguito alla segnalazione dell’effrazione del cancello d’ingresso dell’abitazione di proprietà degli eredi di una donna del 1912 deceduta nel 1993.

Tutto il materiale è stato sequestrato ma nel corso del sopralluogo non sono stati rinvenuti elementi o tracce utili all’identificazione dei responsabili.

Così le forze dell’ordine hanno avviato le indagini anche di carattere tecnico sulla pistola per capire se vi siano delle impronte o se sia già stata utilizzata in altre occasioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it