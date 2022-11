In Umbria, la Techfind San Salvatore Selargius si prende due punti importanti in casa dell’Umbertide. Le ragazze selargine con uno spiazzante primo quarto si sono prese il vantaggio utile a concludere la gara sul 59-56.

Negli altri periodi, le giallonere sono state brave a ricacciare indietro gli svariati tentativi di rimonta avversaria. Esordio intanto per Agata Makurat, al debutto nel campionato italiano; ancora decisiva Aispurua, ormai punto di riferimento dell’attacco sardo.

Così coach Simone Righi a fine gara: “Sono felicissimo per la vittoria, soprattutto per aver condotto in casa di Umbertide per tutta la partita. La partita è stata dura, non posso che dire brave alle ragazze. L’esordio per Makurat è stato tosto, ha potuto assaggiare il primo impatto in questo campionato, molto fisico. Penso che abbia tutte le potenzialità per prendere spunto da questa partita e crescere di settimana in settimana”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it