Il presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato che presto Cagliari beneficerà di una infrastruttura sportiva che sorgerà nel quartiere di Sant’Elia. Un palazzetto dello sport che avrà una capienza tra i 6mila e gli 8mila posti, e si caratterizzerà per essere un’opera totalmente sostenibile e avrà un’estetica architettonica e artistica di pregio.

“Quella di oggi è una giornata di festa per tutto lo sport sardo perché presentiamo un momento di proficua collaborazione non solo tra Istituzioni politiche e di governo ma anche tra istituzioni e mondo dello sport”. Così Solinas ha commentato l’annuncio, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“Oggi presentiamo un’opera che Cagliari attendeva da decenni, una struttura strategica e importante non solo per le Associazioni sportive che qui troveranno casa ma anche per gli utilizzi polifunzionali che la nuova infrastruttura potrà avere nella città di Cagliari e nell’intera Sardegna”, ha evidenziato il Presidente. Garantendo celerità nei tempi di realizzazione dell’intervento.

Il progetto costa 25 milioni di euro di cui 11,5 milioni finanziati a valere sulle risorse del PNRR e 13,5 dalla Regione che con la legge Omnibus ha dato copertura finale alla realizzazione della struttura.

Entusiasmo è stato espresso dal Ministro Abodi, che ha sottolineato l’impegno e lo sforzo della Regione e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti per far sì che il nuovo Palazzetto possa essere realizzato. “Quello che arriva dalla Sardegna è un modello virtuoso che porterò in tutto il Paese quale esempio dello sport come miglioramento della qualità dei luoghi, della vita dei cittadini e dei territori”.

