Ci saranno nuove indagini per comprendere meglio quali siano le condizioni delle palazzine e del sottosuolo in via Dettori, a Cagliari, dove soltanto nella giornata di ieri è stata sgomberata un’altra palazzina perché a rischio crollo.

Nell’area sono stati sistemati gli strumenti che consentono di misurare e monitorare gli eventuali spostamenti di terreno e palazzi.

A riferirlo è il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu al termine della riunione convocata in Prefettura per studiare soluzioni e strategie per danni e crepe sugli edifici.

“Serviranno circa tre, quattro giorni di osservazioni che consentiranno – spiega il primo cittadino – anche di comprendere come effettuare gli interventi di messa in sicurezza. Tempi stretti per consentire di trovare cause e rimedi. Con l’obiettivo di riportare al più presto a casa gli abitanti evacuati dalle palazzine a rischi crollo nel tratto di strada ora chiuso al traffico”.

