Gli edifici in via Dettori, a Cagliari, vengono giù uno dopo l’altro. Dopo le crepe rilevate dalla Protezione Civile e dai Vigili del fuoco sabato scorso, spuntano nuove lesioni.

Per questo si è deciso di sgomberare la palazzina al civico 27, a pochi passi da piazzetta Savoia.

Non solo. Diversi segni di cedimento son stati individuati dal lato delle scalette di San Sepolcro, che collegano via Manno con via Dettori, sul muro di fronte all’ostello della gioventù.

