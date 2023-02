Dopo due anni di stop forzato torna la Sartiglia di Oristano. Da domenica 19 a martedì 21 febbraio, nel centro storico oristanese, i cavalieri ritorneranno in sella per infilare le stelle.

Sono attese decine di migliaia di presenze: sono in arrivo turisti da Germania, Francia, Regno Unito, Giappone e Israele. E comitive da varie zone d’Italia e dell’Isola.

Saranno 117 i cavalieri pronti a cimentarsi, in testa i due Componidoris, Danilo Casula e Giampaolo Mugheddu, che saranno gli assoluti protagonisti in via Duomo per la Corsa alla Stella e in via Mazzini per la Corsa delle Pariglie.

“La Sartiglia vuole testimoniare un nuovo inizio per la nostra comunità – ha detto il sindaco Massimiliano Sanna presentando la manifestazione nel corso di una conferenza stampa a Palazzo degli Scolopi -. Ci piace pensare che sia un simbolo di speranza per il futuro, ma anche di capacità di affrontare e superare le difficoltà degli ultimi 2 anni che così tanto hanno segnato la vita di tutti noi”.

La capienza totale sarà di 22 mila 909 spettatori: 10.736 alla stella (2.428 in tribuna e 8.308 in piedi in un’area di 5.516 mq) e 12.173 alle pariglie (1.010 in tribuna e 11.063 in piedi in un’area di 6.938 mq).

