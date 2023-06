Sono stati assolti dal Gup di Tempio “per tenuità del fatti” i due amici, uno di Sorso e l’altro di Sennori, che quattro anni fa a Vignola inscenarono un incidente stradale causato dallo scontro tra la loro auto e un cinghiale.

In seguito alle verifiche, però, fu constatato che il cinghiale era congelato, dunque non era morto nell’impatto, ma era stato utilizzato come espediente per poter ricevere i rimborsi da parte della Regione per questo genere di incidenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it