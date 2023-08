Estia è la nuova testimonial della campagna di adozioni del canile comunale di Cagliari. Ha circa sette mesi ed è di taglia media. È entrata nel canile a fine gennaio e ora aspetta qualcuno che possa prendersi cura di lei aderendo alla campagna di adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile comunale di via Po.

Promossa dal Servizio gestione faunistica del Comune, l’iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini alle adozioni. Estia era stata ritrovata in città, priva di microchip, insieme ai due fratelli. I tre cuccioli, schivi e diffidenti, sono attualmente ospiti della struttura municipale.

La cucciola viene ceduta in adozione con le vaccinazioni in regola e con il microchip. Il proprietario avrà l’obbligo di sterilizzazione del cane che verrà effettuata gratuitamente presso il Canile non appena avrà raggiunto l’età giusta per affrontare l’intervento.

