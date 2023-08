Un uomo di 48 anni, Massimiliano Murgia, è morto per infarto in Messico, dov’era in vacanza.

Increduli in tantissimi a Sassari, dove l’uomo era molto apprezzato. E dove era conosciuto per essere uno sportivo.

Secondo le prime ricostruzioni, proprio una piccola attività sportiva effettuata in vacanza le sarebbe stata fatale.

