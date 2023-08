“Donate ancora, anche a settembre”: è l’appello lanciato dal dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano.

Un appello che va di pari passo con le giornate di raccolta delle sacche di sangue organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione. “Chi vuole può anche prenotarsi presso il nostro centro trasfusionale per la raccolta di plasma per uso clinico e piastrine, un altra raccolta molto importante” ha aggiunto Murgia.

L’emergenza non cessa. La richiesta di sangue negli ospedali per gli interventi chirurgici programmati ma anche per le urgenze è continua.

Ulteriori raccolte di sangue sono state organizzate in tutta la provincia per l’intero mese di settembre.

