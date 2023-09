La showgirl sarda Pamela Prati ha un nuovo fidanzato: si tratta del modello 19enne Simone Ferrante. È stata lei stessa a confermare la relazione dopo gli scatti pubblicati dal settimanale Chi.

“Non è il mio toyboy. Le persone non sono giocattoli. In fondo è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene” ha commentato al settimanale.

Su Instagram ha poi confermato il rapporto con un pensiero: “È mio destino amarti e spero tu sia sempre presente perché questa è stata la nostra fortuna. Mi fai impazzire”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it