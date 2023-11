Sono 52 gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro nella nottata appena trascorsa.

A seguito delle forti raffiche di vento, decine sono state le chiamate alla sala operativa dei Vigili del fuoco per incendi sterpaglie, alberi pericolanti, pali e lampioni rovesciati.

La situazione più critica si è verificata a Tortolì in zona “Monte attu” dove le fiamme hanno divorato la vegetazione in prossimità del centro abitato coinvolgendo una segheria, riducendo in cenere numerose cataste di legname da opera.

Numerose le squadre sul posto giunte anche dalla Sede Centrale che hanno evitato il peggio.

