Verranno girate in Sardegna le prime riprese del film “Come Romeo e Giulietta” di Giuseppe Alessio Nuzzo.

Il regista ha scelto la città di Sassari per iniziare a dare forma a una storia ambientata ai giorni nostri, che riprende i temi cari alla grande opera firmata da William Shakespeare.

Federica e Riccardo, interpretati magistralmente da Mariasole Pollio (“Se son rose”, “Don Matteo”) e Mauro Racanati (“Come un gatto in tangenziale”, “I leoni di Sicilia”), sono due ragazzi molto diversi quanto speciali con in comune l’amore per la vita. Ma così come i protagonisti dell’opera del drammaturgo inglese, la loro relazione viene ostacolata da forze esterne.

Tra le altre località dell’Isola scelte dal regista, ci sono anche Porto Torres e Sorso, prima di fare le valigie e continuare le riprese in Campania, tra Napoli e Salerno.

Nel cast anche Giovanna Sannino, Lia Careddu, Luciano Curreli, Valentina Sulas, Anna Gaia Sole, Federica Vecchione.

