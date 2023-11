Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha stanziato 1,570 milioni di euro per ristrutturare il carcere minorile di Quartucciu. L’investimento permetterà il miglioramento della sicurezza dell’istituto, delle condizioni di vivibilità, nonché del suo adeguamento funzionale.

“La struttura mostrava aspetti critici che potevano essere risolti solo con un intervento strutturale importante. Ringraziamo il vicepremier Salvini e il sottosegretario Ostellari per l’impegno assunto”. Così commentano il finanziamento Michele Pais e Andrea Piras della Lega.

Felice anche l’onorevole di Fratelli d’Italia, Salvatore Sasso Deidda. “Sono fiero dall’ottimo lavoro di squadra che ha portato a sbloccare finalmente oltre 1.500.000 per l’IPM di Quartucciu in pochi mesi di Governo. Il nuovo passo sull’edilizia penitenziaria è la garanzia di una maggiore sicurezza per uomini e donne della Polizia Penitenziaria e per i cittadini. E migliori condizioni per i detenuti, fermo restando la certezza della pena”.

Per Irene Testa, Garante regionale delle persone private della libertà personale della Sardegna, “quanto sarà messo a bilancio per la ristrutturazione del carcere minorile di Quartucciu è una cifra importante. Può determinare una riqualificazione dell’istituto e assicurare spazi per la custodia e il trattamento dei soggetti minori, che per loro natura necessitano di attenzioni specifiche e mirate”.

