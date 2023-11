Quasi un migliaio di persone alla Fiera di Cagliari per partecipare alla Festa dell’Unità. Sul palco la segretaria Elly Schlein. Ma anche Alessandra Todde, candidata presidente alle Regionali per il Campo Largo, accolta con grandi applausi dal popolo del Pd.

Nel suo discorso ha voluto mettere l’accento sia sul tema dei femminicidi che sui problemi della Sardegna.

”La lista dei femminicidi sta crescendo. La Sardegna deve diventare l’isola delle donne, delle pari opportunità. È importante dire che i cittadini vogliono ritrovare speranza, vogliono essere rappresentati. Siamo prigionieri della nostra isola. I numeri sono impietosi. si spendono 25 euro a cittadino per la continuità aerea, mentre Baleari e Corsica spendono 200 euro. Dati pessimi per sanità e istruzione. Dobbiamo combattere per la nostra autonomia. Noi vogliamo l’educazione affettiva obbligatoria nelle scuole. I ragazzi e le ragazze si devono ritrovare. Si devono confrontare. I no non sono un fallimento. Questo va insegnato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it