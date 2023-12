Denunciato ieri a Villacidro un 19enne del posto per guida senza patente e poi deferito all’autorità amministrativa per inottemperanza all’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile, nonché per mancanza della prescritta revisione.

Il giovane era stato fermato nella notte a bordo di una Renault Clio e i militari avevano subito constatato che il ragazzo era privo di patente di guida in quanto mai conseguita.

Il mezzo poi era privo di copertura assicurativa e di revisione. Il mezzo è stato infine sottoposto a fermo amministrativo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it