Gettava rifiuti in campagna a Gesturi, ma è stato pizzicato dai Carabinieri. Denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari, per violazione del codice dell’ambiente e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, un 37enne del luogo, disoccupato e noto alle forze dell’ordine.

Transitando di primo mattino in una strada comunale del paese, una pattuglia di militari dell’Arma ha notato tre buste di spazzatura indifferenziata, praticamente nuove, 50 chili circa di rifiuti, appena inopinatamente rilasciati in quel sito.

I due Carabinieri hanno così verificato il contenuto, accorgendosi che in diversi documenti era presente il nome del proprietario di quell’immondizia. Bollette e corrispondenze varie indirizzate a lui, nonché plichi Amazon con tanto di destinatario, hanno condotto i Carabinieri a riconoscere e a individuare il responsabile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it