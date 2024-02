La prestazione dell’Olimpico contro la Roma ha lasciato qualche ferita, ma la sfida casalinga contro una Lazio in difficoltà rappresenta un’opportunità per riscattarsi. Il Cagliari aspetta la squadra di Sarri e punterà sul fattore Unipol Domus per superare l’ostacolo questo sabato. Il tecnico rossoblù Claudio Ranieri ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Infermeria. “In dubbio Sulemana e Hatzidiakos, hanno preso dei colpi e vediamo come rispondono domani, oggi non li ho avuti a disposizione. Gli altri, oltre ai lungodegenti Oristanio e Shomurodov, ci sono tutti”.

L’ultima sconfitta. “Si riparte sapendo che abbiamo fatto una mediocre prestazione tecnica, di concentrazione e di determinazione. Quando ho detto che la prestazione c’è stata intendevo dire solo sotto l’aspetto fisico, perché hanno corso più di altre volte”.

La Lazio. “Logico che è una partita delicata, la Lazio è una grande squadra, la prossima settimana sfideranno il Bayern Monaco in Champions League, dobbiamo voler morire sul campo per ogni pallone, questo è il messaggio per la squadra. Dobbiamo fare la partita perfetta per non soccombere, poi con un pizzico di fortuna la possiamo anche vincere, ma non dobbiamo perdere”.

I singoli. “Lapadula non ha fatto la preparazione, poi quando è tornato si è rotto il costato e ha avuto altro. Lui più gioca e più sta prendendo la sua condizione fisica migliore. Luvumbo? Sta bene. Lo prendo in considerazione perché si è allenato, è uno dei papabili. Gaetano predilige giocare nella metà campo offensiva, ma sa dare una mano in difesa, ha buonissima qualità e ottima visione di gioco”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it