“Lo sbarco di Ryanair al Costa Smeralda potrebbe tramutarsi in una crescita sia in termini occupazionali, per gli operatori aeroportuali, che in termini economici per tutto il sistema ricettivo gallurese e dell’intero nord Sardegna”. Lo afferma il segretario regionale della Fit Cisl, Gianluca Langiu.

“Ora serve una maggiore sinergia tra operatori turistici, che devono offrire servizi, e chi genera traffico come la compagnia irlandese. Ovviamente – aggiunge Langiu – crediamo che l’arrivo della low cost più importante in Europa non debba determinare fibrillazioni tra le compagnie aerea presenti da anni nello scalo gallurese. E per questo chiediamo alla società di gestione che si faccia garante dell’equilibrio tra vettori, affinché non prevalgono conflittualità a scapito dell’utenza”.

