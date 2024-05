Intorno alle 19 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via dell’artigianato, nella zona industriale di Arzachena, per un incidente stradale.

Per cause da accertare un’autovettura, dopo essere uscita di strada, ha rimbalzato al centro della carreggiata. Ferita una donna.

Sul posto anche personale del 118 e Polizia Locale di Arzachena.

L’elicottero del servizio sanitario regionale ha provveduto a trasportare la conducente presso l’ospedale di Olbia per accertamenti.

