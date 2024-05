Questa mattina, i militari della Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova hanno eseguito un ordine di custodia cautelare, applicando la misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico nei confronti di un ventenne colombiano residente a Cagliari.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stato adottato a seguito di una serie di episodi avvenuti tra settembre 2023 e gennaio 2024. Le indagini svolte dai carabinieri hanno permesso di raccogliere indizi concordanti che identificano il giovane come il probabile autore dei reati di ricettazione, lesioni personali e rapina.

Gli episodi includono un’aggressione al padre adottivo, la ricettazione di un motociclo rubato e una rapina ai danni di tre studenti.

In particolare, il giovane è indagato per essere stato trovato dai Carabinieri all’interno di un condominio di Via Bolzano, mentre, insieme a un minorenne, smontava un motociclo Aprilia Scarabeo rubato poco prima a un 24enne residente nella stessa via. Nell’occasione i militari hanno restituito il motociclo al legittimo proprietario.

Lo stesso ragazzo è indagato per aver probabilmente preso parte a una rapina subita da tre studenti nell’ottobre 2023. I ragazzi, dopo aver cenato presso un fast food, sono stati avvicinati e minacciati da due individui. Uno degli aggressori ha afferrato un ragazzo al collo e, insieme al complice, ha minacciato gli altri con un coltello, costringendoli a consegnare magliette e collanine in oro. I due sono poi fuggiti, minacciando ulteriormente le vittime di non denunciare l’accaduto.

Infine, il giovane è stato individuato come possibile responsabile delle lesioni cagionate al padre adottivo, un pensionato di 68 anni, nel settembre 2023. L’aggressione, avvenuta nell’area del complesso sanitario del Policlinico Universitario di Monserrato per futili motivi, ha causato lesioni per le quali l’uomo è ricorso a cure mediche.

