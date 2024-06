I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla 131 Dcn direzione Nuoro all’altezza del bivio per Ovilò, per mettere in sicurezza un autovettura che durante la marcia, per cause da accertare, è andata ad impattare contro guardrail.

Gli occupanti, due persone, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto la polizia stradale e il 118.

