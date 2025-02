L'ex presidente della Regione attacca gli autori del terribile gesto: "Bisogna individuarli. In caso contrario destineremo la somma a un'associazione di volontariato"

Cappellacci: “Mille euro per chi troverà i carnefici di Tigro”

Ugo Cappellacci è pronto ad offrire una ricompensa a chiunque rintraccerà i carnefici del gatto Tigro. Ad annunciarlo è stato lui stesso durante una diretta su Instagram.

Tigro è il gatto che era stato bruciato vivo e che è stato trovato nelle campagne di Dolianova: “Offro una ricompensa di mille euro per chi fornirà informazioni decisive per assicurare alla giustizia i carnefici del povero gatto tigro” ha affermato Cappellacci.

“Le Forze dell’ordine – ha aggiunto il presidente della Commissione Affari Sociali della Camera – fanno il loro dovere ogni giorno per mantenere sicura questa comunità, ma operano su un territorio molto esteso. Per questo occorre la collaborazione di tutti per aiutarle a individuare i responsabili”.

Cappellacci poi ricorda la presenza di una legge approvata lo scorso anno che inasprisce le pene per chi compie maltrattamenti sugli animali e conclude: “Laddove non raccogliessimo informazioni determinati per individuare i responsabili, destineremo la somma ad un’associazione di volontariato, che sarà individuata con una votazione sempre sul mio profilo di Instagram”.

