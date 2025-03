Sant’Elia, Serra: “Spiace si cerchi la polemica, servirebbe lavorare insieme”

Il segretario di Cagliari di Forza Italia, Alessandro Serra, ha commentato le parole spese da Alessandra Todde e dal sindaco Zedda relative ai progetti per la riqualificazione di Sant’Elia.

“Nuove promesse con risorse già raccolte dalla precedente amministrazione, ora vediamo i fatti – afferma Serra – Sul quartiere occorrono ragionamenti alti e al di là delle fazioni politiche di appartenenza. Spiace che ancora oggi si cerchi la polemica e si parli ancora di predecessori. Chi oggi guida la città è predecessore di se stesso e al momento nel rione ha portato solo la fallimentare arena grandi eventi”.

“Così come fu il centrosinistra – rincara la dose – a bloccare il progetto del porticciolo dei pescatori, riavviato con l’amministrazione di centro-destra e fermato solo dalle difficoltà dell’impresa”.

Serra poi conclude: “Su S. Elia, come su tutta la città, sarebbe ora di mettere da parte logiche di parte e lavorare insieme ad una strategia con progetti e risorse reali per costruire un nuovo futuro di opportunità per il quartiere e per Cagliari”.

