Nuoro, altro pedone investito: donna scende dall’auto e viene travolta

Secondo incidente in mattinata che ha visto un'auto investire una persona a Nuoro, questa volta in piazza Italia

Giornata nera per la viabilità a Nuoro, dove questa mattina si sono verificati due incidenti a breve distanza l’uno dall’altro. Dopo l’investimento di un pedone in via Manzoni, un secondo sinistro è avvenuto in piazza Italia.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna è stata travolta da un’auto mentre scendeva dal proprio veicolo. Immediato l’intervento dei soccorsi, con il personale del 118 che ha prestato le prime cure sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica.

Fortunatamente, non si segnalano ferite gravi, ma gli accertamenti sono ancora in corso per stabilire eventuali responsabilità.

