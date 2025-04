Torres, urlo della vittoria al 95’: Nanni stende l’Ascoli

Una gara complessa per i rossoblù di Greco, che dopo un primo tempo poco esaltante, hanno finalizzato l’assalto finale con l’attaccante sanmarinese

La Torres conquista tre punti pazzeschi in casa dell’Ascoli, vincendo per 2-1 al 95’. In gol Zecca e Forte, poi Nanni nel finale ha firmato la zampata decisiva.

Una gara complessa per i rossoblù di Greco, che dopo un primo tempo poco esaltante, sono andati in vantaggio a inizio ripresa. I padroni di casa sono tornati su pareggiando praticamente subito e imponendo il ritmo della sfida. Nella finale, l’assalto finale dei sassaresi è stato finalizzato da Nanni con una incornata perfetta.

Con questa vittoria, i sassaresi blindano il terzo posto nel girone B di Serie C.

