Prati carica il Cagliari: “Fiorentina grande squadra, ma sappiamo nostro valore”

Il centrocampista del Cagliari Matteo Prati ha presentato ai microfoni di Domus Rossoblù la sfida di questo pomeriggio contro la Fiorentina.

Una gara da non sbagliare e che vuol dire tanto per la sua stagione e per il Cagliari stesso, che insegue la salvezza: “La priorità è l’obiettivo della squadra e siamo focalizzati su quello, al di là di chi gioca”.

“Questo gruppo non ha mai tradito e si è sempre riscattato – prosegue Prati – Con un pizzico di maturità aggiuntiva avremmo forse qualche punto in più, fa parte del percorso di crescita e sono convinto che il Cagliari sia dentro una fase di maturazione che dura ormai da un paio d’anni”.

Una battuta poi sulla Fiorentina: “Affrontiamo una grande squadra che sta dimostrando il suo valore in Italia e in Europa. Servirà una prestazione di primo livello dal punto di vista dell’attenzione. Siamo pronti, consci della difficoltà ma anche consapevoli del nostro valore”.

