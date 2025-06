Salmo: “Sognavo di fare il calciatore, ma capì che non era la mia strada”

Il rapper olbiese è stato ospite di Alessandro Costacurta in un'intervista per Sky Sport

Il rapper sardo Salmo è stato ospite di Alessandro Costacurta in uno speciale di Sky Sport. Il cantante olbiese, nel corso di un’anteprima mostrata dall’emittente satellitare che trasmetterà prossimamente l’intervista integrale, ha raccontato il suo rapporto con il calcio.

“Io come tanti ragazzi ho pensato di giocare a pallone, che il mio futuro fosse il calcio. Tutt’ora mi rimangono dei “lasciti”, come un ragazzino a cui resta la carne in gola”.

Poi il motivo per cui ha smesso: “Da ragazzino ho preso un calcio in faccia e ho odiato il gioco del calcio. Quello è il motivo per cui ho abbandonato. Perché in quel periodo già facevo musica, vedevo tutti i miei compagni che diventavano sempre più bravi di me e a un certo punto ho pensato: forse non è la strada che devo prendere”.

