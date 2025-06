Cagliari, che orgoglio! La stella NBA Chris Paul posa con la maglia rossoblù

Un incrocio tra mondi sportivi apparentemente distanti ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Mentre il Cagliari Calcio era impegnato oltreoceano per la sua partecipazione al The Soccer Tournament (TST), la stella NBA Chris Paul ha sorpreso tutti posando per una foto con la maglia rossoblù, un gesto che ha immediatamente fatto il giro del web.

L’immagine, che vede il “Point God” della pallacanestro statunitense sorridente mentre tiene in mano la casacca del club sardo, è stata scattata proprio nel contesto dell’innovativo torneo di calcio a 7 giocatori che sta richiamando l’attenzione negli Stati Uniti.

Il Cagliari, presente negli States per la seconda volta consecutiva volta in questa veste, ha colto l’occasione non solo per competere, ma anche per promuovere il proprio brand e la cultura sarda sul suolo americano.

