Sequestro di persona a Milano, tre condannati arrestati ad Alghero

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, con il supporto delle Stazioni di Bari Sardo e Tortolì, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano. Nella mattinata di oggi, tre maggiorenni originari di Galtellì sono stati arrestati ad Alghero, dove si trovavano, in quanto condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il provvedimento giudiziario si riferisce a fatti avvenuti il 20 aprile 2023 a Milano. In quella circostanza, i tre uomini furono rintracciati e arrestati dai Carabinieri per il reato loro attribuito. Le indagini, avviate dopo la denuncia dei genitori presso la Stazione Carabinieri di Nerviano (MI), rivelarono che i correi avevano sequestrato i loro tre figli maggiorenni. Le vittime furono segregate in un appartamento appositamente affittato in via Magolfa, a Milano, dove vennero tenute legate con dello scotch e picchiate.

Durante la prigionia, i rapitori effettuarono ripetute minacce telefoniche al padre delle vittime, intimandogli di inviare 120.000 euro di riscatto tramite criptovalute, facendogli temere seriamente per l’incolumità dei figli. Le immediate indagini dei Carabinieri consentirono di localizzare i responsabili e di liberare i sequestrati, che a seguito dell’accaduto riportarono anche lesioni personali.

Dopo un lungo monitoraggio per evitare che si sottraessero alla condanna definitiva, i Carabinieri di Siniscola sono riusciti a localizzare i tre uomini. Sono stati quindi arrestati e trasferiti alla casa circondariale di Sassari, dove dovranno scontare una pena definitiva di 9 anni e 1 giorno di reclusione.

