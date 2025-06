Pula, sequestro al mercato: scoperti oltre 200 capi contraffatti

Oltre 200 articoli di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati al mercato rionale di Pula dalle Fiamme Gialle di Sarroch, nel corso di un’operazione coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari.

L’intervento ha riguardato un banco ambulante che esponeva in vendita magliette, felpe e pantaloni con marchi di famose griffe, che a seguito delle verifiche sono risultati falsificati. I capi, pur essendo ben confezionati e con loghi fedelmente riprodotti, erano privi delle etichette obbligatorie previste per i prodotti originali. Inoltre, il venditore non è stato in grado di esibire alcuna documentazione fiscale o di acquisto.

Secondo le stime, la merce avrebbe potuto generare profitti per oltre 3mila euro. Il commerciante è stato denunciato all’autorità giudiziaria per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. Durante l’ispezione, è emerso anche che l’uomo operava senza partita IVA e senza le necessarie autorizzazioni per il commercio ambulante, aggravando così la propria posizione.

