Cagliari, una pietra per l’accoglienza: “Simbolo di chi fugge dalla sofferenza”

Un simbolo di pace, accoglienza e integrazione. Inaugurata questa mattina sotto i portici di via Roma a Cagliari, all’incrocio con largo Carlo Felice, la pietra commemorativa dedicata a chi fugge dalla sofferenza e cerca rifugio. L’assessora alla Salute e al Benessere, Anna Puddu, ha svelato il blocco simbolico donato da medici, infermieri e personale amministrativo della Asl di Cagliari.

Sulla pietra è incisa una semplice ma potente dedica: “A chi fugge dalla sofferenza e cerca da noi riparo”. Durante la cerimonia, l’assessora Puddu ha ricordato come Cagliari sia da sempre una città che accoglie e che fa propri i valori della pace e della convivenza civile. “Questa pietra rappresenta un atto di memoria e di speranza, un segno tangibile del nostro impegno a favore di chi fugge dalle guerre, dalla povertà e dalla sofferenza” ha detto Puddu.

Presenti numerose associazioni che operano nel sociale, tra cui quelle impegnate nell’accoglienza di migranti e persone senza dimora. La dottoressa Silvana Tilocca, tra le promotrici dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di far crescere questo gesto in un progetto più ampio. “Vogliamo che questa pietra ricordo sia un monito affinché tutti riconoscano il valore dell’accoglienza e dell’integrazione come pilastri fondamentali di una società più giusta e umana”.

