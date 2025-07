Firmato a Villa Devoto l'Accordo di Programma per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area verde

Cagliari, riqualificazione viale Sant’Ignazio, via Don Bosco e viale Merello

Un nuovo, importante passo è stato compiuto verso la rigenerazione urbana del centro storico di Cagliari. È stato firmato a Villa Devoto l’Accordo di Programma per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area verde situata tra il polo universitario di viale Fra Ignazio, via Don Bosco e viale Merello.

Alla cerimonia hanno partecipato figure istituzionali di spicco: il sindaco Massimo Zedda, la presidente della Regione Alessandra Todde, il rettore dell’Università Francesco Mola, e le assessore Luisa Giua Marassi (comunale) e Rosanna Laconi (regionale).

L’intesa è stata resa possibile grazie a un finanziamento straordinario di 2,2 milioni di euro, stanziato dalla Regione Sardegna con la Legge regionale 17/2023. L’obiettivo è trasformare una vasta zona verde, in parte degradata, in un nuovo parco urbano integrato, che si colleghi al tessuto cittadino e al sistema di beni culturali e naturali dell’area.

Il sindaco Zedda ha evidenziato la portata del progetto: “Con questa firma avviamo un progetto strategico per Cagliari“. Ha inoltre aggiunto che si tratta di un’iniziativa che va oltre la semplice riqualificazione: “Si tratta non solo di restituire decoro e sicurezza a un’area di grande valore paesaggistico e storico, ma anche di riconnettere spazi urbani, naturali e universitari in un unico grande polmone verde, fruibile da cittadine e cittadini, da studentesse e studenti, da visitatrici e visitatori”.

