Muravera, auto fuori strada e ribaltata: due feriti, interviene l’elisoccorso

Paura nel primo pomeriggio in località Colostrai, a Muravera, dove un’autovettura è finita fuori strada e si è ribaltata per cause ancora da chiarire. L’allarme è scattato intorno alle 15.20, sulla strada che porta alla spiaggia di Torre Salinas, con l’arrivo immediato dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito che hanno stabilizzato il mezzo e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i Carabinieri.

A bordo della Toyota Yaris si trovavano due persone di 29 e 22 anni, entrambe ferite: per il 29enne alla guida i sanitari hanno disposto il trasferimento in ospedale in elisoccorso, mentre l’altra è stata trasportata con l’automedica.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori e al personale sanitario, i Carabinieri del Radiomobile di San Vito hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica.

