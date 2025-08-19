Porto Ferro e Lago di Baratz, smantellato un mini campeggio abusivo

La Polizia Locale di Alghero ha individuato e smantellato questa mattina un piccolo campeggio abusivo nella pineta tra Porto Ferro e il Lago di Baratz. L’operazione è scattata all’alba, intorno alle 7:00, dopo una serie di segnalazioni e attività di monitoraggio del territorio.

Gli agenti del nucleo specializzato hanno constatato la realizzazione di un campeggio senza alcuna autorizzazione, in violazione delle norme di igiene e sicurezza. Sul posto, le forze dell’ordine hanno notificato la contestazione ai responsabili per campeggio abusivo.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli volti a tutelare l’ambiente e a prevenire l’occupazione illecita di aree protette o vincolate.

