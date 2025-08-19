Notizie Musica e Spettacolo Vacanza in Sardegna rovinata, hacker rubano video intimi di De Martino e...

Vacanza in Sardegna rovinata, hacker rubano video intimi di De Martino e Tronelli

I filmati sono stati rubati dalle telecamere di videosorveglianza della casa della ragazza. Partono le indagini della Procura

Alcuni video intimi di Stefano De Martino e della compagna Caroline Tronelli sono stati acquisiti da alcuni hacker dalle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione in Sardegna della ragazza e pubblicati online.

Immagini della vita privata dei due, momenti intimi e di quotidianità, che sono stati messi in pubblica piazza in rete, finendo anche oggetto di commenti sgradevoli.

Intanto sono già partite le denunce da parte dei legali e le indagini da parte della Procura, tutto al momento rivolto verso ignoti.

