Vacanza in Sardegna rovinata, hacker rubano video intimi di De Martino e Tronelli

Alcuni video intimi di Stefano De Martino e della compagna Caroline Tronelli sono stati acquisiti da alcuni hacker dalle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione in Sardegna della ragazza e pubblicati online.
Immagini della vita privata dei due, momenti intimi e di quotidianità, che sono stati messi in pubblica piazza in rete, finendo anche oggetto di commenti sgradevoli.
Intanto sono già partite le denunce da parte dei legali e le indagini da parte della Procura, tutto al momento rivolto verso ignoti.
