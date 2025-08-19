Vacanza in Sardegna rovinata, hacker rubano video intimi di De Martino e Tronelli

I filmati sono stati rubati dalle telecamere di videosorveglianza della casa della ragazza. Partono le indagini della Procura

Vacanza in Sardegna rovinata, hacker rubano video intimi di De Martino e...

Alcuni video intimi di Stefano De Martino e della compagna Caroline Tronelli sono stati acquisiti da alcuni hacker dalle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione in Sardegna della ragazza e pubblicati online.

Immagini della vita privata dei due, momenti intimi e di quotidianità, che sono stati messi in pubblica piazza in rete, finendo anche oggetto di commenti sgradevoli.

Intanto sono già partite le denunce da parte dei legali e le indagini da parte della Procura, tutto al momento rivolto verso ignoti.

