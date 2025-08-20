Sassari, paura in via Pertini: 30enne precipita dal terzo piano dopo lite in famiglia

La donna ha tentato di calarsi dalla grondaia, ma è caduta rovinosamente: trasportata in ospedale in codice rosso

Attimi di terrore nel pomeriggio di ieri in via Pertini, a Sassari. Una donna di 30 anni è caduta dal terrazzo al terzo piano di una palazzina. La giovane, in vacanza in città insieme alla famiglia, avrebbe tentato di calarsi lungo la grondaia dopo un acceso litigio con i genitori, perdendo l’equilibrio e precipitando sul marciapiede.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri, già allertati dai genitori che temevano le azioni della figlia. Proprio mentre una pattuglia della compagnia di Porto Torres stava cercando di raggiungerla, la 30enne è scivolata nel vuoto.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso, riportando gravi fratture agli arti inferiori. Le sue condizioni restano serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri hanno avviato le indagini ascoltando alcuni testimoni per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

