Fuga rocambolesca al Poetto: scappa con la moto da cross, bloccato dalla Polizia

L'uomo è stato fermato perché la moto era sprovvista di targa e lui era senza casco. Una volta fermato, ha provato anche a scappare a piedi, ma senza successo

Girava sul lungomare del Poetto con la sua moto da cross, ma senza casco e con il mezzo sprovvisto di targa. La persona è stata fermata ieri a Cagliari da una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale.

Alla vista degli agenti l’uomo ha effettuato una manovra improvvisa, provando a scappare verso Quartu. Da lì è scattato l’inseguimento di pochi chilometri. Una volta fermato, l’uomo ha provato a scappare anche a piedi, ma è stato nuovamente bloccato dagli agenti.

Considerati i comportamenti inusuali, l’uomo è stato sottoposto al test alcolemico ed è risultato positivo con una dose superiore al limite consentito. Inoltre, non ha potuto fornire né documenti di riconoscimento e nemmeno il libretto di circolazione del veicolo.

La persona è stata successivamente identificata nel Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica. Per lui una denuncia a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida in stato di ebrezza.

Contestualmente sono state elevate numerose sanzioni per le violazioni al Codice della Strada commesse, tra cui quella per la mancanza di copertura assicurativa, assenza di targa, guida senza casco.

