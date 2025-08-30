Settimo San Pietro, l’ultimo saluto al piccolo Alessio: è il giorno del lutto

Proclamato il lutto cittadino per oggi, sabato 30 agosto: i funerali alle 11, bandiere a mezz’asta e sospensione delle attività

Settimo San Pietro, l’ultimo saluto al piccolo Alessio: è il giorno del...

La comunità di Settimo San Pietro si ferma per rendere omaggio al piccolo Alessio Vargiu, il bimbo di 4 mesi morto per una tragica fatalità in casa. Il sindaco Gigi Puddu ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, che si terranno questa mattina alle ore 11 nella chiesa di San Pietro Apostolo.

Come segno di cordoglio, le bandiere negli edifici pubblici e nelle scuole saranno esposte a mezz’asta, mentre le attività commerciali sono invitate a sospendere il lavoro durante la cerimonia per partecipare idealmente al dolore della famiglia.

La tragedia ha inevitabilmente modificato anche il programma dei festeggiamenti civili di San Pietro. La serata prevista per oggi alle ore 22 sarà rinviata a martedì 2 settembre. Confermati, invece, gli appuntamenti.

In occasione della festa patronale, il simulacro di San Pietro sarà accompagnato in processione verso la chiesa campestre, come da tradizione.

