Buona notizia dal Gemelli: l’11enne ricoverato per botulino può tornare in Sardegna

Arriva una bella notizia dal Gemelli di Roma. Il bambino sardo di 11 anni che era rimasto intossicato a causa del botulino, in seguito alla festa di Monserrato, sarebbe uscito fuori pericolo e ora può tornare in Sardegna.

Giorno dopo giorno, le sue condizioni sono via via migliorate e ora non è più in terapia intensiva e riesce a respirare e muoversi in modo autonomo.

Una buona notizia dunque dopo che l’isola nelle scorse settimane era stata stravolta dalle morti di Roberta Pitzalis e Valeria Sollai.

