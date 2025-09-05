18° caso di Febbre del Nilo a Oristano: contagiata una donna 72enne

Dopo un breve ricovero all'ospedale San Martino di Oristano, la donna 72enne è stata dimessa ed è tornata a casa

Una donna di 72 anni del Campidano di Oristano è stata diagnosticata con il virus del Nilo occidentale, rendendolo il diciottesimo caso noto del 2025 nella provincia.

Dopo un breve ricovero all’ospedale San Martino, la donna è stata dimessa ed è tornata a casa.

A seguito della conferma del contagio, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, sotto la guida di Maria Valentina Marras, ha immediatamente attivato le procedure standard: un’indagine epidemiologica e una disinfestazione accurata entro un raggio di 200 metri dall’abitazione della donna.

