Siniscola, entra in spiaggia con il van e rimane impantanato: multato turista

Un van si è addentrato sulla sabbia della spiaggia dei Confetti a Siniscola e poi è rimasto incastrato nei cumuli di ciottoli.
Così nel pomeriggio del 20 settembre sono stati allertati i soccorsi ambientali e la Forestale è prontamente intervenuta sul luogo per aiutare i proprietari a smuovere il mezzo.
Una volta portata a termine l’opera però, la Forestale ha sanzionato il conducente, un turista tedesco, per aver violato l’ordinanza balneare che vieta il transito e la sosta dei veicoli nelle spiagge.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it