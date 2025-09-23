Cinzia Pinna scomparsa da 12 giorni: c’è un indagato per la vicenda

La Procura di Tempio ha aperto un’indagine sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno più notizie dalla notte tra l’11 e il 12 settembre. La giovane era stata vista l’ultima volta a Palau, dopo aver trascorso la serata in un locale con amici.

Le ultime tracce del suo telefono risalgono alle 3:20 di quella stessa notte, collocandola nell’area del porto. Da quel momento il cellulare non ha più emesso segnali. La famiglia ha presentato una denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini coordinate dal procuratore Gregorio Capasso.

Nel corso dell’inchiesta, un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati, come riporta un noto quotidiano locale, in quanto risulterebbe essere l’ultima persona ad aver visto la 33enne. Le indagini procedono nel più stretto riserbo, mentre continua la mobilitazione per le ricerche. Oltre ai carabinieri, sono impegnati vigili del fuoco, protezione civile e numerosi volontari.

Nella giornata di ieri, lunedì 22 settembre, le operazioni si sono concentrate in particolare nella zona di Capo Ferro, nei pressi di Porto Cervo.

