Settimo San Pietro, brutto scontro tra auto e moto: una persona in ospedale

Uno scontro violento che ha sbalzato l'uomo dalla moto con un volo di una quindicina di metri. Il centauro è stato portato al Policlinico di Monserrato

Ieri sera si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 15 che ha coinvolto un’auto e una moto nella zona di Settimo San Pietro.

Secondo quanto riferito, i due veicoli si sono scontrati tra loro con l’auto che non avrebbe rispettato la precedenza e l’uomo alla guida della moto è stato sbalzato dal mezzo in modo violento con un volo di circa 15 metri, rimanendo ferito.

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri per i rilievi e i soccorsi che hanno medicato l’uomo e poi lo hanno trasportato al Policlinico di Monserrato in codice giallo. Le indagini intanto continuano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

