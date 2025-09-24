Province Città Metropolitana Settimo San Pietro, brutto scontro tra auto e moto: una persona in...

Settimo San Pietro, brutto scontro tra auto e moto: una persona in ospedale

Uno scontro violento che ha sbalzato l'uomo dalla moto con un volo di una quindicina di metri. Il centauro è stato portato al Policlinico di Monserrato

Di
Redazione Cagliaripad
-

Ieri sera si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 15 che ha coinvolto un’auto e una moto nella zona di Settimo San Pietro.

Secondo quanto riferito, i due veicoli si sono scontrati tra loro con l’auto che non avrebbe rispettato la precedenza e l’uomo alla guida della moto è stato sbalzato dal mezzo in modo violento con un volo di circa 15 metri, rimanendo ferito.

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri per i rilievi e i soccorsi che hanno medicato l’uomo e poi lo hanno trasportato al Policlinico di Monserrato in codice giallo. Le indagini intanto continuano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE